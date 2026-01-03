¿Qué sigue para Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro?

Durante su primera conferencia de prensa luego del operativo, el mandatario aseguró que Washington asumirá el control del país sudamericano hasta que se concrete una transición política que calificó como “segura”.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado lo que, según su administración, será el rumbo inmediato de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Durante su primera conferencia de prensa luego del operativo, el mandatario aseguró que Washington asumirá el control del país sudamericano hasta que se concrete una transición política que calificó como “segura”.

“Vamos a administrar Venezuela hasta que haya una transición segura”, afirmó Trump, quien detalló que en la operación participaron cerca de 150 aeronaves y no descartó una segunda oleada de ataques si sectores del chavismo oponen resistencia.

“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario”, advirtió, aunque señaló que el primer operativo fue tan exitoso que, por ahora, no sería indispensable repetirlo.

Trump aseguró que su gobierno liderará el proceso de reconstrucción del país y que empresas estadounidenses asumirán un papel clave, especialmente en el sector energético.

“Tenemos que reconstruir toda la infraestructura de Venezuela… Vamos a dirigir el país (Venezuela) de manera adecuada. Vamos a reembolsar a quienes fueron dañados. En cuánto al petróleo nosotros desarrollamos esa industria y ellos lo tomamos”, declaró.

Además, afirmó que su administración reembolsará a quienes resultaron perjudicados y que un equipo trabajará directamente con la población venezolana.

“Un equipo va a trabajar con el pueblo de Venezuela para trabajar con Venezuela. Nadie puede hacerse cargo (del país)… No nos da miedo tener tropas (estadounidenses) en terreno (en Venezuela)”.

En su discurso, Trump envió un mensaje directo a la ciudadanía venezolana, prometiendo un futuro distinto tras años de crisis.

“A los civiles, van a tener paz, justicia, van a tener un país real, van a tener un país fantástico”, expresó, asegurando que “el pueblo de Venezuela va a ser quien más se va a beneficiar de todo esto”.

Consultado sobre quién asumirá la conducción política del país, respondió: “¿Quién va a dirigir Venezuela? Las personas que están acá al lado mío”, sin dar mayores detalles.

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de respaldar a la líder opositora María Corina Machado en el proceso de transición. Machado, por su parte, celebró la captura de Maduro y aseguró que el chavismo deberá responder por “atroces crímenes”, señalando que Estados Unidos “cumplió la promesa de hacer valer la ley” tras el fracaso de una salida negociada.

Trump amplió su mensaje a la región y mencionó a Cuba como un próximo foco de atención.

“Cuba es un caso interesante. No le está yendo bien a Cuba. Creo que vamos a terminar hablando de Cuba, nosotros queremos ayudar al pueblo de Cuba”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE DIARIO EXTRA