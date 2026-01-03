Sheinbaum apela a doctrina juarista ante conflicto

La presidenta de México condenó la incursión de Estados Unidos y exigió respetar la soberanía, mientras Trump descarta a Machado por "no tener el respeto" de su país.

MÉXICO.- Tras la captura de Nicolás Maduro y el bombardeo en Caracas por fuerzas estadounidenses este sábado 3 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió una firme condena contra la intervención extranjera.

La mandataria apeló a la doctrina juarista para exigir que se detengan las hostilidades y se respete la autodeterminación del pueblo sudamericano. «La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz», declaró la titular del Ejecutivo, posicionando al Estado mexicano en contra del uso de la fuerza armada. La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

A este pronunciamiento se sumó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien rompió su retiro político mediante un mensaje en su cuenta de Facebook. El exmandatario calificó la operación de Washington como un «prepotente atentado a la soberanía» y el «secuestro» de un presidente. López Obrador exhortó directamente a Donald Trump a no dejarse llevar por los sectores más radicales de su gabinete, afirmando que la política no es imposición y que una victoria militar inmediata podría derivar en una derrota moral futura. Asimismo, expresó su respaldo incondicional a la postura de la presidenta Sheinbaum frente a la crisis.

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2026

Este rechazo del bloque oficialista mexicano ocurre mientras la Casa Blanca consolida su control administrativo sobre el territorio venezolano. El presidente Trump confirmó que su equipo, liderado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, ya gestiona la transición y mantiene diálogos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez para asegurar la estabilidad operativa del país. En contraste con la postura de México, Trump justificó la incursión como una medida necesaria y anunció que empresas petroleras de Estados Unidos entrarán de inmediato a rehabilitar la infraestructura energética para reactivar la economía bajo la supervisión directa de sus enviados.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum insistió en que la paz hemisférica depende del cumplimiento de los tratados internacionales y el cese de cualquier agresión. Mientras el expresidente López Obrador advirtió que la historia no aceptará este tipo de intervenciones unilaterales, México busca liderar un llamado al diálogo regional que evite una escalada del conflicto. La tensión diplomática entre la visión juarista de soberanía y la política de intervención directa de Trump marca el inicio de una crisis sin precedentes en las relaciones continentales durante este convulso arranque de 2026.

