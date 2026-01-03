Trump advierte a Petro: “debería tener cuidado” tras la captura de Maduro

Colombia enfrenta el riesgo de ser "el siguiente".

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa para detallar la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, aprovechando el espacio para enviar un mensaje directo y punzante al mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Durante su comparecencia, el presidente Trump no escatimó en señalamientos contra el líder colombiano, a quien colocó bajo la lupa de la inteligencia estadounidense. En un tono confrontativo, el mandatario norteamericano vinculó a Petro con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

La advertencia de Donald Trump a Petro

Donald Trump acusó abiertamente a Gustavo Petro de estar implicado en el envío de cocaína a los Estados Unidos.

Aunque durante la sesión informativa no se presentaron evidencias documentales inmediatas, el tono del presidente fue de absoluta sentencia.

La frase que marcó la jornada y que resuena en las cancillerías del continente fue contundente: «Debe cuidar su trasero», sentenció Trump al referirse al futuro político y legal del presidente colombiano.

Este señalamiento ocurre en un momento de máxima tensión, donde la administración de Trump parece dispuesta a reconfigurar el orden político en la región tras el derrocamiento y detención de la cúpula madurista en Venezuela.

