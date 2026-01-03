Venezolanos en Tampico ven en posible detención de Maduro una puerta a la democracia

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La comunidad venezolana asentada en Tampico, integrada por alrededor de 200 personas, reaccionó con cautela y expectativa ante la versión sobre la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, al considerar que podría marcar el inicio de una transición hacia la democracia y la libertad en Venezuela, expresó María Lourdes Nava Lugo, venezolana con 12 años de residencia en México.

La entrevistada señaló que el ánimo es de incertidumbre, pues en su país persisten cortes de Internet y energía eléctrica que impiden confirmar información oficial.

“Parte de la comunidad venezolana en Tampico estamos en shock por la noticia y esperamos que realmente sea o nos lleve a un proceso de transición hacia la democracia. Hacia la libertad”

Nava Lugo expresó que de confirmarse el hecho representaría justicia para su nación.

“Es una luz en el camino en un momento muy oscuro… Maduro tiene que pagar por crímenes de lesa humanidad. Dejó de ser presidente el 28 de julio de 2024 cuando más del 70% eligió a su presidente; es un usurpador”

Expresó que quedarían otros actores a responder por los hechos ocurridos en Venezuela.

“Estamos a la espera; sin datos confirmados no hay decisiones”

Finalmente, la representante de la comunidad indicó que, hasta el momento, se desconoce si habrá alguna movilización en Tampico, debido a la falta de información veraz sobre lo sucedido.

Por Cynthia Gallardo

Imagen: Archivo

La Razón