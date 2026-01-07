Analizan cobro digital en oficinas fiscales de Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de modernizar los servicios y mejorar la atención a los contribuyentes, el Gobierno de Tamaulipas analiza la implementación del cobro digital en las oficinas fiscales del estado, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, al señalar que la medida busca reducir tiempos de espera y largas filas en los trámites.

El funcionario explicó que esta estrategia se desarrolla a través de la Subsecretaría de Ingresos y forma parte de un plan gradual que ya opera en otras áreas de la administración estatal y en distintas entidades del país.

“En eso está trabajando el subsecretario de Ingresos para ser efectivos en los próximos años, como lo tenemos en otras áreas”

Ramírez González reconoció que la modernización administrativa ya no es opcional, sino una necesidad, aunque aclaró que la puesta en marcha del cobro digital dependerá de la capacidad tecnológica y del software adecuado.

En este proceso, dijo, la Agencia Digital del Estado tendrá un papel clave para definir si el proyecto puede arrancar este mismo año. “En otros estados y en otros OPD’s… en ese sentido estamos trabajando; depende de los software y la capacidad. Es un tema para las personas de la Agencia Digital”

Finalmente, el secretario de Finanzas dio a conocer que para 2026 se contempla la remodelación de las oficinas fiscales del sur de Tamaulipas, así como la adquisición de nuevo mobiliario y equipo de cómputo, acciones con las que se busca ofrecer un servicio más ágil y acorde a las exigencias actuales de la ciudadanía.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón