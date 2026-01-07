Analizan transporte gratuito para facilitar acceso a mercados municipales de Tampico

La presidenta municipal adelantó que todo indica que el servicio no tendrá costo para los usuarios.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y facilitar el acceso de habitantes de la zona norte a los mercados municipales, el Ayuntamiento de Tampico analiza que el nuevo servicio de transporte recientemente anunciado sea gratuito, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, tras la adquisición de una unidad destinada a conectar colonias con los principales centros de abasto.

“Estamos analizando, pero lo más seguro es que no va a tener ningún costo”

Dio a conocer que la unidad es una camioneta Sprinter modelo 2026, con capacidad para 18 pasajeros, cuya inversión fue menor a un millón 600 mil pesos.

“Caben 18 pasajeros, estamos adecuando la ruta que va a seguir… la unidad tuvo un costo de menos de un millón 600 mil pesos”

Villarreal Anaya explicó que el transporte municipal busca mejorar la conectividad hacia los mercados Tampico, Francisco I. Madero y Manuel Ávila Camacho, especialmente para apoyar a quienes realizan sus compras y enfrentan dificultades para trasladarse con mercancía.

“Es difícil venir con las bolsas hacia los distintos puntos del centro, por eso estamos poniendo esta camioneta a disposición de quienes hacen uso del mercado”

Dijo que esta acción corresponde a una primera etapa, en la que la unidad mantendrá circulación constante mientras se define la ruta, en coordinación con Transporte Público, para no afectar los trayectos ya establecidos en el primer cuadro de la ciudad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón