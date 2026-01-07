Beneficia DIF Altamira a personas invidentes con transporte digno y seguro

De esta manera, el Gobierno de Altamira que encabeza el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, y el Sistema DIF continúan demostrando que se gobierna con sensibilidad, compromiso y corazón, colocando a las personas en el centro de las decisiones.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Como parte del compromiso de fortalecer la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, el Sistema DIF Altamira benefició a alumnas y alumnos invidentes del programa Camino de Luz del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Altamira con la entrega de una camioneta destinada a su traslado diario.

La presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó la entrega de una camioneta Avanza, la cual permitirá el traslado seguro, puntual y digno de 24 estudiantes que asisten de manera constante a terapias y talleres formativos, cumpliendo así la palabra empeñada con este sector de la población.

Con esta acción, el DIF Altamira garantiza mejores condiciones de acceso a los servicios de rehabilitación, contribuyendo a la continuidad de los procesos terapéuticos y al desarrollo integral de las personas con discapacidad visual.

La entrega del vehículo refrenda una política pública con enfoque humanista, orientada a la inclusión, la justicia social y la igualdad de oportunidades, consolidando acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Por Oscar Figueroa

La Razón