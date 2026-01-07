Cabildo de Tampico espera 2026 con más pavimentación y obras hidrosanitarias

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En 2026 el Cabildo de Tampico espera un incremento significativo en obras de pavimentación y rehabilitación de la red hidrosanitaria, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y dejar atrás soluciones provisionales, informó el regidor Alejandro Sauli Martínez.

El edil señaló que este próximo año se ampliará la superficie intervenida con concreto hidráulico y carpeta asfáltica e indicó que la inversión no se limita al pavimento visible, sino que incluye trabajos de drenaje y red hidrosanitaria.

“Para 2026 se espera aumentar más los metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico así como carpeta asfáltica… se ha invertido en drenaje y se han realizado las calles junto con drenaje hidrosanitario. Se ha tenido gran inversión en obra pública”

Martínez recordó que durante 2025 se concretaron más de 60 contratos de obra pública, cifra superior a la del año anterior, lo que permitió avanzar en la modernización de la ciudad.

“Se han realizado más de 60 contratos de obra, más que el año pasado. Son cosas buenas que hay que mencionar en el avance de la inversión”

Dijo que los recursos se distribuyeron en pavimentación, centros de bienestar, plazas públicas, carpeta asfáltica y bacheo.

Consideró se registra un esfuerzo sostenido por mejorar la calidad de vida en Tampico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón