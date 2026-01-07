Centro de Tampico se quedará sin luz este jueves por trabajos de la CFE

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la suspensión temporal del suministro de energía eléctrica en el centro de Tampico este jueves 8 de enero, un corte que se extenderá hasta por ocho horas, a partir de las 10:00 de la mañana, por trabajos de mantenimiento y mejora en la red.
De acuerdo con el aviso oficial, estas acciones forman parte de labores preventivas, modernización de las Redes Generales de Distribución y conexión de nuevas obras, por lo que la interrupción del servicio se realiza únicamente cuando es estrictamente necesario.
Las calles que se verán afectadas son Emilio Carranza, entre Cristóbal Colón y Dr. Alarcón; Dr. Carlos Canseco, entre Salvador Díaz Mirón y General Álvaro Obregón; así como Altamira, entre Dr. Alarcón y Dr. Antonio Matienzo.
La CFE señaló que el objetivo de estos trabajos es garantizar un mejor servicio a los usuarios, por lo que agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a tomar las previsiones necesarias.
Dijo que si las labores concluyen antes del tiempo estimado, el servicio se restablecerá sin previo aviso; en caso de lluvias, los trabajos se suspenderán hasta nuevo aviso.
Para mayor información, puso a disposición el 071 y el 833 213 25 28.
Por. Cynthia Gallardo
La Razón