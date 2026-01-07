COMAPA Sur fortalece acciones permanentes para mejorar la calidad del servicio de agua potable

COMAPA SUR ha implementado un programa de renovación de filtros en las plantas potabilizadoras Altavista y Laguna de la Puerta, con la finalidad de fortalecer los procesos de tratamiento y garantizar que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad establecidos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de ofrecer un servicio de agua potable confiable y de calidad para las familias de Tampico y Ciudad Madero, COMAPA SUR mantiene de manera permanente un programa de desazolve y mantenimiento preventivo en las líneas de conducción de agua potable, como parte de su estrategia integral de mejora continua.

A través de este programa, el organismo tiene plenamente identificados los sectores donde, debido a la antigüedad de algunas líneas de fierro, se presentan acumulaciones internas derivadas principalmente de las variaciones en la presión del sistema.

Para atender esta condición técnica, los trabajos consisten en la instalación de válvulas de desfogue, lo que permite realizar limpiezas controladas y mejorar el funcionamiento hidráulico de la red.

Durante el mes de diciembre, se beneficiaron con estas acciones las siguientes colonias del municipio de Tampico: López Portillo, Unidad Modelo, Lomas de Rosales, Petrolera, Arenal, Arboledas, Fraccionamiento Tancol 33, Ojital, Haciendas del Rull, El Charro, Infonavit Arenal, Vista Bella, Las Villas Guadalupe, Sierra Morena, Flores, Monte Alegre, Chairel, Country Club, Universidad Poniente, Lindavista y Enrique Cárdenas González.

De igual forma, en Ciudad Madero se beneficiaron las colonias Adriana González, Ampliación Las Flores, Tinaco, Ferrocarrilera, Carranza, La Barra, Estadio, Castores, Cedros, Obrera y Santo Niño.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del organismo operador para fortalecer la infraestructura hidráulica, optimizar el servicio y brindar certeza a los usuarios de Tampico y Ciudad Madero, consolidando así un sistema de agua potable más eficiente y confiable.

Por Mario Prieto

La Razón