En alerta PC por descenso de temperatura

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Protección Civil Madero está en alerta, por el nuevo frente frío pronosticado para el próximo fin de semana que afectará a la zona.

El subdirector de la dependencia, Salvador Cervantes Amieva dijo que la temperatura podría alcanzar los 12 o 10 grados.

El frente frío llegaría al sur la noche del sábado o madrugada del domingo.

«Se prevé un descenso de temperatura bastante marcado y es por ello que nos mantenemos en alerta, son las indicaciones que el presidente municipal mos hace llegar, atender el auditorio como refugio pero siempre trabajando de la mano con el DIF con la presidenta, Dunia Marón que la verdad hemos hecho un buen equipo de trabajo», detalló.

El refugio temporal que ya está habilitado para la temporada de frío es el auditorio Américo Villarreal Guerra.

Tiene capacidad de albergar hasta 70 personas.

En el reciente frente frío que se presentó, más de 10 personas fueron recibidas en ese albergue.

Por. Benigno Solís/La Razón