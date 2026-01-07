Entregan juguetes, chocolate y rosca en hospitales

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Juguetes, chocolate y rosca fueron entregados por personal y voluntarios de Cruz Roja delegación Madero, en el Hospital Carlos Canseco y en el del IMSS, por el día de Reyes.

Esas actividades fueron parte del tradicional «chocolatazo» realizado la noche del martes.

De esa manera dieron alegría a niños que padecen cáncer así como a sus familiares y personas que esperan noticias de sus seres queridos internad os.

Se repartieron 367 juguetes dentro y fuera de los nosocomios, 65 litros de chocolate, 15 litros de café y 35 roscas distribuidas en 420 porciones.

En el IMSS, fueron visitados 25 niños y 23 en el Hospital «Carlos Canseco» de Tampico.

Alegraron el momento 6 botargas y 7 animadoras.

Participaron un total de 39 voluntarios.

Por. Benigno Solís/La Razón