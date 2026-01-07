Fallece 7 por dengue en Tampico y Madero en el 2025

Ricardo Pérez Robles, coordinador de promoción de la salud en el distrito de salud para el bienestar II dijo que en Madero se registraron 163 casos y en Tampico 130.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Siete personas fallecieron por dengue, durante el año pasado en los municipios de Tampico y Madero.

De igual manera, en el 2025 se presentaron cerca de 300 casos confirmados de esa enfermedad.

«Tuvimos siete decesos, el 100 por ciento fueron aquí en la zona sur, creo que de los 7 fallecieron aquí pero no todos son de aquí, venían de otros estados», explicó.

Sobre los cerca de 300 casos confirmados, comentó que la mayor incidencia de dengue fue en personas de 10 a 19 años.

«Otro grupo que también sufrió fueron los adultos mayores a partir de 60 años», detalló.

En lo referente a casos probables, manifestó que en Tampico fueron 1147.

«Los probables son los que tienen la sintomatología pero a lo mejor no se tomó en tiempo y forma su sangre para ver si eran positivos o si no fueron otras cosas, pudo haber sido un catarro, algo diarreico que a lo mejor tiene los mismos síntomas pero no fue», aseguró.

Por. Benigno Solís/La Razón