IMÁGENES FUERTES: Ebrio conductor arrastra, aplasta y mata a motociclista en India

Una familia que viajaba en otro automóvil registró lo sucedido en video y también ayudaron a la detención del responsable de este desafortunado episodio.

INDIA.- La noche del pasado 3 de enero el motociclista identificado como Roberto Hernández, perdió la vida en las calles de Iztapalapa tras haber sido atropellado y arrastrado por una automovilista que ya está plenamente identificada y debido a que este caso se hizo viral durante las últimas horas.

Distintos medios de comunicación han difundido una grabación en la que se exhibe un caso similar que también provocó una gran indignación, pero no aportaron mucha información sobre lo sucedido, por ello, en esta nota te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Como se dijo antes, este nuevo caso se hizo viral a partir de lo sucedido con Roberto Hernández la noche del pasado 3 de enero en las calles de la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, los medios que difundieron dicha grabación la modificaron para ocultar ciertos detalles, además, omitieron alguna otra con el único objetivo de generar interacciones a partir de la indignación provocada con el caso antes mencionado y tras rastrear el origen del video se pudo saber que se trataba de un caso ocurrido el martes 28 de octubre de 2025 en la carretera Modasa-Lunawada en Gujarat, India

Conductor que arrolló y arrastró a motociclista es maestro y estaba ebrio

De acuerdo con los reportes policiacos consultados por el India Times, la noche del 28 de octubre el motociclista identificado como Sunil Machhar y su suegro, Dinesh Charel regresan a casa después de una larga jornada de trabajo cuando fueron arrollados por un automóvil.

Tras el impacto, el hombre que viajaba de copiloto salió proyectado hacia un costado de la vía, mientras que su yerno y su moto quedaron enganchados en la parte delantera de la unidad y la unidad avanzó de esta manera por al menos 750 metros hasta que una familia que viajaba en otro automóvil le dio alcance para obligarlo a detenerse.

Momentos antes de que lograran detener al automóvil implicado en el referido accidente, se puede ver que tras disminuir la velocidad el motociclista cae de la unidad y es arrollado parcialmente por el automóvil hasta quedar tirado sobre el pavimento.

#Mahisagar 🚨 ⚠️ Horrible Visuals 🚨 Ministry of Road Transport & Highways @MORTHIndia need to watch this clip & take it forward with all Transport Depts in India over DL Process. Driving needs “Disciplines”. 🙏@DriveSmart_IN

pic.twitter.com/MLsBbReD0S — Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) October 29, 2025

Como se dijo antes, tras estos hechos, la familia logró que el automovilista responsable de arrollar y arrastrar a un motociclista detuviera su marcha, posteriormente solicitaron la presencia de la policía y se logró su aprehensión, así como la del copiloto, ambos se encontraban en estado de ebriedad y fueron identificados como Manish Patel, quien dijo ser maestro de primaria y su hermano, Mehul, quien se dedica a la agricultura.

Hasta el momento se desconoce cuál es el estatus legal de los hermanos Patel, sin embargo, se sabe que enfrentarán múltiples cargos y que Manish podría perder su licencia de conducir de forma definitiva y que también sería sancionado por el ministerio de educación.

Por su parte, se sabe que Sunil Machhar y su suegro, Dinesh Charel lograron sobrevivir a este desafortunado episodio, sin embargo, tuvieron que pasar varias semanas hospitalizados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO