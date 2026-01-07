Karely Ruiz rifa una liposucción, aquí los requisitos para participar

La modelo y generadora de contenido, de 25 años de edad, ha pasado por el quirófano para moldear su silueta, tema del que habla abiertamente.

MÉXICO.- La llegada de 2026 se da de la mano con la rifa que hará Karely Ruiz, a fin de alentar a sus seguidores a hacerse cambios. En este caso, la modelo regiomontana regalará una cirugía estética que consta de una liposucción, dio a conocer a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la publicación de la modelo de la página azul, el sorteo es parte de las dinámicas con las que cerró 2025. La rifa se efectuará en febrero próximo, pero de momento la también generadora de contenido no ha detallado la fecha y hora de la rifa.

“Chicas, se me olvidó decirles (que) en febrero voy a rifar una lipo para ustedes, ¿quieren?”, Karely Ruiz en la publicación.

Cómo se participa en la rifa de una liposucción de Karely Ruiz

Sin embargo, Karely Ruiz ya reveló los requisitos para participar en el sorteo y ganarse la liposucción. Con base en la información de la joven, de 25 años de edad, es necesario que quienes quieran participar en la dinámica sigan los siguientes tres pasos:

Hacer un un comentario en la publicación oficial para explicar por qué se quiere ganar la liposucción

para explicar por qué se quiere ganar la liposucción Seguir a la modelo regiomontana en sus redes sociales oficiales, así como a los otros involucrados en el sorteo

oficiales, así como a los otros involucrados en el sorteo Compartir la publicación

Un dato a destacar es que Karely Ruiz dijo que la quien gane la liposucción tendrá que cumplir con otro requisito: realizarse previo a la cirugía estética una valoración médica previa para cuidar de su salud y garantizar que sí puede someterse a la operación.

“Me da mucha felicidad saber que una de mis seguidoras va poder ganarse una lipo”, expuso la modelo. “¿Por qué les gustaría ganarse la lipo? Las estaré leyendo, quiero ver qué cambio tendría una cirugía en sus vidas”.

Karely Ruiz es una modelo de contenido íntimo que saltó a la fama por sus publicaciones y colaboraciones, pero también por hacer labor social. A esto se suman sus sorteos, como el de ahora de la liposucción. La joven ha entrado al quirófano para moldear su silueta, tema del que habla abiertamente.

