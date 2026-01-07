Piden coordinación a compañía de gas para evitar daños a líneas de agua

Durante varios meses persistio esa problemática, afectando a vecinos de esa zona.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El regidor Óscar Oseguera Kernion hizo un llamado a una empresa de gas, para que se coordine con la Comapa, a fin de evitar daños a las líneas de agua en Ciudad Madero.

Dijo que un incidente de ese tipo ya se presentó en la colonia Ignacio Zaragoza.

El problema ocurrió en la calle 30 de ese sector.

La intervención del gerente, Francisco González Casanova fue fundamental para solucionar el problema.

«Hablé con él porque era un problema que ya tenía mucho tiempo que había ocasionado una empresa de gas que mete tuberías, esa empresa cuando excava para poner las líneas rompe una línea de agua y empieza la fuga», refirió.

«Se llegó a un arreglo y Comapa decidió arreglar el problema, mandó a su gente pero sí debe de haber una coordinación para llegar a una solución», explicó.

Por Benigno Solís

La Razón