Prevén apenas 1.2% de crecimiento económico en México en 2026

El líder empresarial contrastó este escenario con el desempeño de Estados Unidos, que reportó un crecimiento cercano al 4 por ciento

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El crecimiento económico de México para 2026 se prevé limitado, con una proyección que apenas alcanza el 1.2 por ciento, lo que será insuficiente para atender las necesidades del país y con posibles repercusiones directas en el consumo, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tampico, Eduardo Manzur Manzur.

El líder empresarial contrastó este escenario con el desempeño de Estados Unidos, que reportó un crecimiento cercano al 4 por ciento, mientras México se mantiene rezagado frente a otras economías de América Latina.

“Perspectivas de crecimiento económico muy bajas. Los analistas hablan de un crecimiento de 1, 1.2%, que es muy bajo para lo que requiere el país, que cuando menos debería andar creciendo al 4%. México fue de los países de Latinoamérica que menos creció en este 2025”

Manzur Manzur se refirió a la urgencia de generar certidumbre jurídica e incentivos fiscales para atraer y retener inversiones, especialmente ante el alza de aranceles con países sin tratado comercial.

“Al no haber una política industrial para sustituir importaciones, esto va a pegarle al bolsillo del consumidor”

Expresó que es indispensable fortalecer la inversión pública en infraestructura en los tres órdenes de gobierno, al considerar que estos recursos detonan la economía regional.

Finalmente, alertó que el aumento al salario mínimo, impuestos y cargas laborales terminará reflejándose en mayores precios de productos y servicios.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón