Recomiendan gestionar recursos para reparar escuelas dañadas por pirotecnia en Tampico

Castellanos García exhortó a la ciudadanía a evitar esas prácticas y recalcó que por fortuna, se trató de daños materiales que no pasaron a mayores.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Daños en infraestructura educativa dejó la temporada decembrina en Tampico, luego de que artefactos elaborados con pólvora provocaron incendios en las escuelas primarias Ford 13 e Independencia, por lo que el regidor Vladimir Castellanos García recomendó a los directivos escolares gestionar recursos estatales y municipales para atender las afectaciones.

El integrante de la comisión de educación del cabildo porteño explicó que a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) y de la administración municipal, es posible canalizar apoyos para la reparación de los daños.

“Entre lo que es el gobierno del estado por ITIFE entra y a ver en qué podemos ayudar por el municipio también”

Castellanos García dijo que en la primaria Ford 13 un cohete impactó la techumbre, mientras que en la escuela Independencia la pirotecnia alcanzó un equipo de aire acondicionado, lo que generó incendios que fueron controlados a tiempo.

“Fue controlado, no pasó a mayores. Es parte de tener conciencia de la detonación de pirotecnia”

Por otro lado, expresó que gracias a la coordinación entre Guardia Estatal, madres y padres de familia y directivos de planteles educativos por tercer año consecutivo no se registraron robos en escuelas durante el periodo vacacional de invierno.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón