VIDEO: Ballena beluga lanza chorro de agua a hombre que se negó a apagar su cigarro en acuario

La reacción del inteligente cetáceo sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

CHINA.- La inteligencia de una Ballena Beluga quedó en evidencia luego de que a través de las redes sociales se viralizara un video que muestra el momento exacto en el que un ejemplar de dicha especie lanza un chorro de agua para apagar el cigarro de un hombre quien se encontraba fumando al interior de un acuario.

De acuerdo con la información que circula en la web, los hechos ocurrieron en el acuario Dalian Ocean World!, ubicado en China luego de que el sujeto se negará a apagar su cigarrillo ante la petición de una de las trabajadoras, momento en el que fue sorprendido por un potente chorro de agua que termino por empaparlo.

En la grabación se puede ver a la Ballena Beluga sumergiéndose para tomar una buena cantidad de agua entre su boca, misma que termina expulsando con gran fuerza hacía el hombre que se encontraba a pocos metros del área del cetáceo, quien voltea buscando al responsable solo para darse cuenta de que fue el animal.

🐬 En el Acuario, un hombre con malos modales, ignoró las advertencias del personal y continuó fumando. En ese momento, una «Ballena Beluga» disparó un chorro de agua desde atrás de él, apagando su cigarrillo 😉 pic.twitter.com/dD5r0Dr8Vp — Jøta m|c|a (@jota_mca) January 5, 2026

Cibernautas reaccionan a video viral de la Ballena Beluga

La grabación de la Ballena Beluga dio mucho de que hablar entre los usuarios de las redes sociales, quienes celebraron que el cetáceo haya puesto en su lugar al hombre que se negó a acatar las reglas del lugar familiar, asegurando que «hizo lo que se tenía que hacer».

Asimismo hubo quienes se mostraron sorprendidos ante la gran inteligencia demostrada por el espécimen, preguntando si la beluga estaba entrenada para hacer eso y dudando si se trató de algún acto ensayado, sin embargo, hubo algunos que señalaron que el animal actuó por instinto natural, ya que siempre están atentas a lo que ocurre en su entorno.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO