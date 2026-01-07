VIDEO: Cachetea a su esposo frente a la mujer con la que se mensajeaba

La mujer acudió hasta el local donde trabaja la vendedora para aclararle que su marido no es soltero como le había hecho creer y aseguró que ella no tenía la culpa.

QUEVEDO, ECUADOR.- Una mujer perdió completamente los estribos al descubrir que su esposo mantenía conversaciones con una vendedora, en las que aparentemente se hacía pasar por un hombre soltero. Por ello, decidió ir a confrontarlo frente a la mujer y lo agarró a cachetadas en la ciudad de Quevedo, Ecuador.

Al ver el escándalo que estaba armando el matrimonio, los presentes decidieron documentar los hechos. En las imágenes se ve a la mujer visiblemente alterada junto a su marido; del otro lado del mostrador se encuentran dos mujeres y una tercera que estaría grabando

En ese momento, el hombre explica que siempre viene a saludar a la vendedora y ella aclara en tono tranquilo: “Es mi amigo, no es nada”. Sin embargo, la mujer se mantiene alterada y le dice: “Yo te voy a enseñar”.

🚨 LO PILLÓ LA ESPOSA MENSAJEÁNDOSE CON VENDEDORA🥊💔 En Quevedo, Los Ríos, una mujer no se guardó nada. Tras descubrirle mensajes comprometedores con una vendedora, fue hasta el local y le dio una sonora cachetada a su marido en público. 📱💥 El video del reclamo por la… pic.twitter.com/CK1pwnI3HT — Noticias Al Dia (@Noticiasaldia__) January 7, 2026

A lo que la vendedora le refuta a la esposa: “Él es normal, es así, pero no es nada”, tratando de tranquilizarla y explicarle que entre ellos solo hay una amistad. No obstante, la esposa se altera debido a la información que habría leído en los mensajes

Ella sigue reclamando sin escuchar palabra, mientras el hombre trata de defenderse en voz baja sin lograrlo, hasta que la mujer le dice a su pareja: “¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ella te está diciendo que eres soltero”.

Lo anterior revelaría que el hombre dialogaba con la mujer que trabajaba en un negocio del centro de la ciudad y le decía que era soltero y sin compromiso; por eso la señora decidió acudir a desmentir la información.

“Ella no tiene la culpa”,finaliza la mujer.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO