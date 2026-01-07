VIDEO: Motociclista abandona cuerpo sin vida de su acompañante tras caída en Cuernavaca

El conductor del vehículo huyó del lugar sin prestarle ayuda a la mujer que iba con él.

CUERNAVACA, MÉXICO.- Una mujer murió al caer de una motocicleta en la que viajaba en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del Paso Exprés. El cuerpo de la mujer fue abandonado por un hombre que conducía dicho vehículo y quien fue captado por un automovilista, justo en el momento en que huía del lugar, dejando el cuerpo de la víctima y sin prestarle ayuda.

De acuerdo con el video, el hecho ocurrió poco antes de las 09:48 horas del martes 6 de enero en la México-Cuernavaca, en donde quedó el cuerpo de la mujer, de aproximadamente 30 años, sobre el pavimento.

Los servicios de emergencia levantaron el cadáver, que se encontraba junto al casco, un termo azul y una mochila negra.

Motociclista huyó y abandona cuerpo de acompañante en el Paso Exprés

Sin embargo, de inmediato llamó la atención que no se encontraba ningún vehículo ni un conductor cerca, por lo que la mujer cayó de una motocicleta, ya que utilizaba casco, y viajaban en el carril junto al muro de contención de la autopista.

En el video se observa a un hombre con una moto a unos metros de donde se encontró la mujer, cuando se disponía a irse.

En el video también puede verse el cuerpo de la víctima, así como sus pertenencias que quedaron en el pavimento de la México-Cuernavaca.

Los conductores al ver lo ocurrido, rodeaban el cuerpo pues aún no había presencia de paramédicos ni policías.

El hecho de que el cuerpo de la mujer haya sido abandonado provocó condena en redes sociales. «Qué mala onda», «ese crimen no debe quedar impune», «demasiado video en la marca de agua», «¿por ella no van a salir a manifestarse los motociclistas como con lo de Periférico?», fueron algunos de ellos.



#ExclusivaDeMorelosPost OBTUVIMOS VIDEO DE LA CHICA QUE FALLECIÓ EN PASO EXPRÉS CUERNAVACA Tenemos el video donde se observa al motociclista huyendo tras el accidente que dejó a una mujer sin vida esta mañana. Se desconoce si era Didi o Uber y por qué escapó. 🚨 pic.twitter.com/EgyRJfS6er — Morelos Post (@MorelosPostInfo) January 6, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO