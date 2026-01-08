Se extenderá Avenida de la Industria hasta el puente de la Esperanza

El presidente municipal recordó que ya se iniciaron los trabajos de iluminación pública solar desde el Instituto Tecnológico de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones para fortalecer el crecimiento urbano y mejorar la infraestructura vial, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, destacó la extensión y modernización de la avenida de la Industria hacia el norte del municipio, una obra estratégica que impulsará el desarrollo económico y social de la ciudad.

El presidente municipal recordó que ya se iniciaron los trabajos de iluminación pública solar desde el Instituto Tecnológico de Altamira, en la zona conocida como La Cuarentenaria, hasta el puente de la Esperanza, abarcando cerca de cinco kilómetros de vialidad.

“Ya se inició la iluminación solar desde el Instituto Tecnológico de Altamira donde está la Cuarentenaria hasta el puente de la Esperanza, casi cinco kilómetros; ya vamos a tener una avenida iluminada desde el puente de la Esperanza hasta el hermano municipio de Tampico, y todo eso lo vamos a denominar avenida de la Industria”, destacó el alcalde.

El proyecto contempla la instalación de alumbrado público solar de primera calidad, así como la colocación de señalamientos viales, con el objetivo de brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones, además de mejorar la imagen urbana de esta importante arteria.

“Vamos a colocar los señalamientos y le vamos a dar garantía y seguridad a todas nuestras familias y un desarrollo hacia el norte de nuestra ciudad, para que Altamira siga creciendo, siga desarrollándose y siga siendo el polo de desarrollo que ahora es”, finalizó el presidente municipal.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, la seguridad vial y el bienestar de las familias, consolidando al municipio como un punto clave de crecimiento en la zona sur de Tamaulipas.

Por. Óscar Figueroa