Bajo ausentismo en el regreso a las aulas

CIUDAD MADERO, TAM.- Bajo ausentismo en las escuelas de educación básica en Madero, se presentó el lunes tras el regreso a clases.

Las bajas temperaturas no impidieron a estudiantes y padres de familia el retorno a las aulas, luego del receso por la temporada vacacional decembrina.

La Directora de Educación en el municipio, Nélida Ovalle Bautista precisó que en preescolar la asistencia fue del 94 por ciento mientras que en primaria alcanzó el 96 por ciento.

En secundaria, fue del 98 por ciento, siendo mínimo el ausentismo en ese nivel.

En total, regresaron a los planteles más de 29 mil alumnos.

A las instituciones educativas, volvieron el movimiento de escolares y sus familiares así como las prisas por llegar temprano.

Lo anterior trae beneficios a sectores como transporte público y papelerías, entre otros.

Por Benigno Solís/La Razón