Choque en el Eje vial y Michoacán deja a dos personas lesionadas, una es menor de edad

Alrededor de 7:15 de la mañana los paramédicos de la cruz roja fueron alertados del percance y de inmediato se trasladaron a la intersección.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos personas lesionadas, una de ellas menor de edad es el saldo que dejó un aparatoso choque registrado en el Eje Vial Lázaro Cárdenas y calle Michoacán.

Una niña de 8 años y un hombre de alrededor de 40 recibieron los primeros auxilios sin necesidad de traslado a un hospital.

Este último fue señalado como el presunto responsable ya que conducía un vehículo Chevrolet Aveo que hacía desplazar sobre la calle Michoacán en sentido de oriente a poniente.

Al llegar al Eje Vial aparentemente no realizó el alto pertinente y fue impactado por un Ford Focus donde viajaba la menor en compañía de sus padres.

Mencionó el este chofer que ya no pudo evitar el fuerte encontronazo que lo mandó a estrellarse contra una luminaria.

Testigos de los hechos marcaron rápido al 911 para dar aviso a las autoridades y cuerpos de emergencias.

Por. Alejandro Dávila

Expreso.

Fotos Héctor Perales