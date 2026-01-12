Crece preocupación en Tampico por falta de coordinación con Transporte Público estatal

Guillermina Arriaga Moreno, presidenta de la comisión de Transporte en el Cabildo de Tampico, denunció que hasta el momento no ha obtenido respuesta del delegado estatal Francisco Gojón Medina para sostener una reunión que permita atender diversas problemáticas relacionadas con el transporte público

TAMPICO, TAM.- La falta de respuesta del delegado de Transporte Público en el sur de Tamaulipas, Francisco Gojón Medina, a las solicitudes de diálogo encendió alertas en el Cabildo de Tampico, donde se exige atención inmediata a las deficiencias del servicio y a la conducta de algunos operadores.

Guillermina Arriaga Moreno, presidenta de la comisión de Transporte en el Cabildo de Tampico, denunció que hasta el momento no ha obtenido respuesta del delegado estatal Francisco Gojón Medina para sostener una reunión que permita atender diversas problemáticas relacionadas con el transporte público, principalmente en materia de seguridad para los usuarios.

La edil consideró indispensable el acercamiento institucional ante los constantes reportes de unidades en malas condiciones y conflictos entre operadores y pasajeros.

“No ha habido el acercamiento con el delegado. Sí es preocupante la situación de Tampico, como ustedes han visto unidades en malas condiciones, que el chofer se peleó con un usuario. Hay cosas muy importantes que tenemos que tratar con el delegado”

Dijo que de no obtener respuesta, se insistirá formalmente o acudirán directamente a su oficina.

Arriaga Moreno recordó que recientemente la Guardia Estatal tuvo que intervenir para evitar un accidente provocado por un operador que circulaba a exceso de velocidad, situación que dijo evidencia la falta de supervisión y sanciones.

“Se tiene que reportar de una u otra forma. Me preocupa mucho que el delegado no esté al pendiente o, a lo mejor, sí no se me ha compartido esa información, pero en esta semana mi intención es entrevistarme con él; ver lo que está haciendo y lo que va a hacer es apremiante”

Finalmente, señaló que entre los temas prioritarios a plantear se encuentran la reactivación de rutas hacia la zona norte de la ciudad, en sectores como Borreguera y Carnitas Orta por el Camino del Arenal, donde estudiantes caminan hasta un kilómetro para llegar a sus escuelas, así como conocer los planes concretos para mejorar las condiciones de las unidades del transporte público.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón