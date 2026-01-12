Encuentran seis cuerpos con huellas de violencia en Apatzingán

Aunque las víctimas aún no han sido identificadas, se presume que algunos de los restos podrían ser de cuatro víctimas reportadas como desaparecidas el fin de semana en el poblado de La Ruana

Michoacán.- Los cadáveres de seis hombres, con severas huellas de violencia, fueron encontrados este lunes en un paraje del poblado de El Guayabo, del municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las víctimas no han sido identificadas, pero se presume que podrían pertenecer a las personas que desaparecieron el fin de semana en el poblado de La Ruana, en el municipio colindante de Buenavista.

Los cuerpos fueron descubiertos alrededor de las 11:30 de la mañana, hora local, por agentes de la Guardia Civil (Policía Estatal) que realizaban un recorrido en El Guayabo, como parte del despliegue de la «Operación Paricutín», dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las víctimas se encontraban en un área de seis metros cuadrados entre la maleza, y presentan huellas de violencia en el rostro y abdomen, principalmente. Los cuerpos han sido trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Apatzingán.

En esta zona de la Tierra Caliente se registra una fuerte pugna entre dos alianzas de cárteles del narcotráfico.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS