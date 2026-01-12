Guardia Nacional ofrece sueldos y prestaciones hasta de 25 mil pesos mensuales a jóvenes

Este lunes, en la Plaza de Armas de Tampico, personal de la Guardia Nacional instaló un módulo informativo para recibir a las y los interesados en integrarse a la corporación de seguridad federal

TAMPICO, TAM.- Con una oferta salarial competitiva y prestaciones, la Guardia Nacional reactivó en Tampico su campaña de reclutamiento dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, como parte del fortalecimiento de sus filas en la región noreste del país.

Este lunes, en la Plaza de Armas de Tampico, personal de la Guardia Nacional instaló un módulo informativo para recibir a las y los interesados en integrarse a la corporación de seguridad federal.

La convocatoria permanecerá vigente durante el mes de enero, en un horario de 9:00 a 12:00 horas.

Erika Jaqueline Salazar Morales, elemento del 40 Batallón de la Guardia Nacional con sede en San Luis Potosí, informó que un oficial percibe alrededor de 22 mil pesos mensuales, cantidad que puede incrementarse hasta cerca de 25 mil pesos al sumar el apoyo de arrendamiento, una vez que el elemento causa alta formal.

Explicó que dicho apoyo es de aproximadamente 3 mil 900 pesos mensuales.

Dijo que entre los requisitos se establece una estatura mínima de 1.60 metros para hombres y 1.55 para mujeres. No rebasar un índice de masa corporal de 27.9, así como tatuajes no visibles y con un tamaño máximo de 10 por 10 centímetros.

Dijo que la mayoría de las y los jóvenes que acudieron al reclutamiento el año pasado lograron ingresar a la institución.

Salazar Morales explicó que se analiza la fecha para el traslado de aspirantes a San Luis Potosí, donde presentarán la primera fase de evaluaciones, entre ellas el examen axiológico.

Señaló que los padres de familia pueden acompañar a sus hijas e hijos durante este proceso.

Finalmente, indicó que además de Tampico, la Guardia Nacional mantiene módulos de reclutamiento en Ciudad Madero, Altamira, Pánuco y Pueblo Viejo, Veracruz, como parte de una estrategia regional para captar nuevos elementos.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón