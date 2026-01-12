Invierten 10 mdp en estudio del dique El Moralillo; avanza gestión ante Federación

El dique El Moralillo es considerado clave para prevenir una nueva crisis hídrica como la registrada en el sur de Tamaulipas hace dos años.

TCon una inversión cercana a los 10 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas concluyó el estudio técnico para la construcción del dique El Moralillo, obra considerada estratégica para garantizar el abasto de agua en el sur del estado, informó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos.

“El estudio fue alrededor de 10 millones de pesos”

Expresó que se trata de un análisis integral que permitirá sustentar técnicamente la viabilidad del proyecto ante las instancias federales.

Quiroga Álvarez explicó que el documento ya se encuentra en su fase final y será enviado de inmediato para su revisión y validación.

“Remitirlo de inmediato, lo terminamos hace 15 días, estamos dando el último análisis. Remitirlo a CONAGUA para que ellos a su vez, lo revisen, lo validen y se turne a la Secretaría de Hacienda”

Una vez cumplido este proceso, corresponderá a la Federación definir la asignación de recursos para concretar la obra, que ha sido planteada como prioritaria ante el crecimiento poblacional y la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

El dique El Moralillo es considerado clave para prevenir una nueva crisis hídrica como la registrada en el sur de Tamaulipas hace dos años.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón