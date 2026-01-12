La importancia del nuevo Fiscal Anticorrupción

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

Esta semana, el Congreso de Tamaulipas reiniciará sus actividades con el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente ya al segundo año del ejercicio constitucional de las y los diputados.

En la agenda legislativa figuran diversos temas relevantes por su peso estratégico en la consolidación de los cambios realizados en la estructura institucional del estado, los cuales buscan profundizar la transformación iniciada hace tres años con el nuevo gobierno.

Uno de los asuntos que mayor atención atraerá es la designación del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que deberá concretarse este mes, luego de un proceso que ya lleva tiempo en marcha.

La semana anterior, las personas interesadas entregaron la documentación correspondiente en la Oficialía de Partes del Congreso, al vencer el plazo establecido en la convocatoria, con el objetivo de acreditar los requisitos legales y permitir la evaluación de los perfiles, la experiencia y la visión de quienes aspiran a ocupar ese cargo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es una institución pública autónoma con la responsabilidad de iniciar y profundizar acciones contra este flagelo y, con la renovación de su titular, se busca imprimir un giro al estilo y al enfoque con el que se ha conducido en los últimos años.

En octubre de 2024, Jesús Eduardo Govea Orozco fue designado como titular de esta Fiscalía; sin embargo, dejó el cargo apenas en noviembre, tras ser nombrado Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en sustitución de Irving Barrios Mojica, el primer ocupante de esa posición durante el cabecismo.

La llegada de Govea Orozco a la Fiscalía General dejó vacante la de Combate a la Corrupción, razón por la cual el proceso de renovación impulsado por el Congreso adquiere una importancia estratégica en el reacomodo de las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar este grave problema en todos sus niveles.

Está fuera de discusión que quien asuma la titularidad deberá actuar con plena independencia de los tres poderes, pero también con determinación para dar celeridad a las denuncias presentadas contra funcionarios de administraciones anteriores, cuyos expedientes permanecen rezagados por diversas razones.

La relevancia de esta designación se da en un entorno en el que la Cuarta Transformación comienza a tomar mayor fuerza en Tamaulipas y empiezan a percibirse con mayor claridad los cambios impulsados desde el Poder Ejecutivo.

Entre esos cambios destaca el combate frontal a los presuntos actos de corrupción del pasado y al manejo indebido de recursos públicos, casos que, pese a las denuncias existentes, siguen atrapados en la lentitud burocrática.

Con una Fiscalía más ágil y un titular con una visión amplia y un compromiso real con el combate a la corrupción, se avanzará hacia un escenario en el que esta lucha deje de ser un discurso y se convierta en una realidad tangible.

LOS “DIÁLOGOS DE AMÉRICO” Y EL ACERCAMIENTO CON LA GENTE

Hace días comentábamos en este espacio que estaba previsto el inicio de una nueva etapa en la estrategia comunicacional del gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada en fortalecer su cercanía con la ciudadanía.

Así, ayer por la tarde comenzó el programa “Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden”, transmitido a través de la red pública del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas, así como por las diversas plataformas digitales del gobierno estatal.

Este nuevo esquema de comunicación representa una oportunidad adicional para que el mandatario dialogue directamente con la población sobre temas como el bienestar social, la educación, los proyectos de infraestructura desarrollados en coordinación con el gobierno federal, las acciones en materia de seguridad y, en general, la visión humanista que guía a su administración.

Durante la primera emisión, el gobernador evocó la figura de su padre, el exgobernador Américo Villarreal Guerra, y esbozó la idea del legado que le gustaría dejar al concluir su gestión. Señaló que, así como su padre es recordado con afecto más de treinta años después, aspira a que los tamaulipecos mantengan el mismo reconocimiento a su trabajo.

El inicio de este programa semanal se perfila como un puente importante para acercar las decisiones y acciones de gobierno a la ciudadanía, que podrá conocer con mayor detalle los asuntos de interés público a través de la red estatal de radio y televisión.

Uno de los pasajes más relevantes fue cuando el mandatario subrayó que los frutos de las acciones que hoy se emprenden serán cosechados por las futuras generaciones, al apreciarse, a largo plazo, los beneficios de la transformación iniciada hace tres años.

También se recordó que el 26 de octubre de 1991 inició operaciones el entonces Sistema Estatal de Radio Tamaulipas y que, 35 años después, se relanza el modelo multiplataforma del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas, con un enfoque más moderno y alineado al objetivo de acercar la comunicación gubernamental a la gente.

En “Diálogos con Américo”, el gobernador destacó además que una señal clara de la mejora en las condiciones de vida de la población es la coordinación con el gobierno federal, que ha permitido gestionar mayores recursos para los programas sociales.

En ese rubro, señaló que al inicio de la administración estatal se recibían alrededor de siete mil millones de pesos, mientras que hoy la cifra supera los 23 mil millones de pesos, beneficiando a cerca de 600 mil tamaulipecos a través de 19 programas sociales vigentes.

ESCOTILLA

Enero marcará el inicio de una actividad más intensa entre las y los personajes morenistas que tienen la vista puesta en el futuro político, especialmente en 2027 y 2028 en Tamaulipas.

Desde la frontera al sur, algunos -hombres y mujeres- ya han hecho algunos sondeos y hasta apariciones en municipios que son estratégicos en los proyectos de promoción política. Aunque hay interés, la mayoría se ha conducido con disciplina y respeto al liderazgo de su jefe político. Casi todas y todos, pero nunca falta quien se adelante, claro.

Así es que comenzaremos a ver con mayor frecuencia a quienes crean tener merecimientos para buscar candidaturas a diputaciones federales, locales, alcaldías y hasta la gubernatura. Este año será intenso.

