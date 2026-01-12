Madero avanza con acciones de justicia social y desarrollo urbano: Erasmo González

Desde el inicio de la actual administración municipal, uno de los principales objetivos ha sido la construcción de un cárcamo, para lo cual ya se ha adquirido el terreno correspondiente

José Luis Rodríguez

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Erasmo González Robledo presidente municipal aseguró que Ciudad Madero avanza de manera paralela en acciones de justicia social y desarrollo urbano, atendiendo demandas históricas de la ciudadanía, gracias al respaldo del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya. Este año se contempla un programa de inversión pública con una inversión de 220 millones de pesos, destinado a la pavimentación de vialidades, la introducción de la red de drenaje sanitario para las colonias “La Barra”, Miramar sectores 1 y 2; Hermenegildo Galeana y Emiliano Carranza.

Desde el inicio de la actual administración municipal, uno de los principales objetivos ha sido la construcción de un cárcamo, para lo cual ya se ha adquirido el terreno correspondiente. Se estima que la inversión para este proyecto ascenderá a aproximadamente 35 millones de pesos. Además, el Gobierno del Estado continuará apoyando este tipo de desarrollos, especialmente en áreas que han estado rezagadas durante décadas, a pesar de su antigüedad y el crecimiento de la población.

Asimismo, resaltó el rescate de la infraestructura deportiva como una estrategia para fortalecer el tejido social, al integrar a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores a espacios comunitarios que fomentan la convivencia y estilos de vida saludables.

“Hoy daremos justicia social con el apoyo del gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya, impulsando obras relevantes como el rescate de la infraestructura deportiva y el fortalecimiento de la vocación turística de Ciudad Madero”, afirmó.

Finalmente, Erasmo González subrayó la importancia del turismo como motor económico, al señalar que en 2025 la playa Miramar recibió 5.7 millones de visitantes, por lo que se trabaja para consolidarla como el principal referente turístico del Golfo de México y del estado de Tamaulipas.