Madre abandona a bebé enfermo en Altamira; abuela suplica apoyo para cirugía

María Alicia apeló a la empatía y solidaridad de la comunidad para lograr que el pequeño sea operado a tiempo y cualquier aportación es valiosa para la salud de Jesús Yahir.

ALTAMIRA, TAM.- La señora María Alicia Flores Camacho solicitó el apoyo de la ciudadanía para reunir un monto de 200 mil pesos.

Su nieto Jesús Yahir de un año ocho meses padece estenosis esofágica severa, un estrechamiento en la unión del esófago que le impide alimentarse de forma adecuada.

El menor sobrevive gracias a una sonda y enfrenta riesgos diarios, sufre enfermedades constantes por la acumulación de flemas, lo que provoca peligro de ahogamiento.

Además de esta condición, el niño presenta autismo y una hernia que también requiere intervención.

La abuela se ha hecho cargo del bebé desde su nacimiento, toda vez que la madre del pequeño decidió no asumir la responsabilidad debido a la condición médica del niño y se fue a Ébano, San Luis Potosí.

“El niño es mío, yo lo cuido desde que nació. No puedo dejarlo solo ni un momento porque se puede ahogar. No tengo un trabajo fijo por eso; vendo ropa en el rodante y vivo de lo que la gente me da. Los vecinos me ayudan mucho, con lo que pueden”.

Aunque el menor cuenta con seguridad social del IMSS, los médicos no han autorizado su traslado. Tras una hospitalización previa de seis meses, una cirugía le dejó complicaciones adicionales que hacen prioritaria una nueva operación.

“En el Seguro me dijeron que no lo pueden trasladar porque hay mucha bacteria y opté por llevarlo con un médico particular, el niño también tiene autismo y también tiene una hernia”.

La familia que vive en la calle Burgos 360-A del fraccionamiento Haciendas II necesita reunir 200 mil pesos para la operación en un hospital privado.

”Su mamá no se quiso hacer responsable, según es de bajos recursos, pero aunque lo seas, eres madre y te haces responsables de tus hijos”.

María Alicia apeló a la empatía y solidaridad de la comunidad para lograr que el pequeño sea operado a tiempo y cualquier aportación es valiosa para la salud de Jesús Yahir.

Quienes deseen apoyar pueden realizar sus donativos a la cuenta de Bancomer: 4152 3144 8039 4710, a nombre de María Alicia Flores.

Por Oscar Figueroa

La Razón