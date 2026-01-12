Morenistas emigran a nuevo partido

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

El partido político en formación “Construyendo Solidaridad y Paz” cerró el domingo las ocho asambleas distritales correspondientes a Tamaulipas y lo ha hecho con tanta concurrencia que ha provocado inquietud en las cúpulas de algunas organizaciones políticas de la zona.

Les preocupa la elevada afluencia de simpatizante a los cónclaves partidistas de la nueva agrupación que generalmente triplica la asistencia mínima de 300 personas exigida por la ley, como sucedió la celebrada el domingo en las instalaciones del Club de Leones del VIII distrito electoral federal que abarca los municipios de Tampico y Madero que resultaron insuficientes.

El recinto, con capacidad para 600 asistentes sentados, resultó insuficiente, razón por la que alrededor de 150 se quedaron parados y otros 400 no pudieron ingresar al local.

Otro pormenor que llamó la atención fue que una gran parte de los asistentes eran morenistas, entre ellos algunos exalcaldes, como el Capitán José Manuel Hernández Correa y Jaime Díaz Castillo, este dirigente de Fuerzas Unidas por Tampico, lo mimo que militantes de la CROC, del sindicato de trabajadores de la secretaría de Salud y la CTM y líderes de colonos que emigraron en masa a las filas de la organización en ciernes.

El semblante de satisfacción del coordinador nacional de la institución, diputado federal Hugo Erick Flores, lo decía claramente, la reunión no solamente había resultado exitosa sino superado todas las expectativas.

Pero, ¿cuál es la razón de la inquietud de los partidos de izquierda o filiales de la Cuarta Transformación?

El temor que tienen algunos de ellos, particularmente los de la 4T y el Verde Ecologista, es que, si la reforma electoral que se debate en el congreso federal logra incluir en la nueva legislación que los nuevos partidos podrán participar en la primera elección en alianza con otras fuerzas políticas, no solos como exige la actual, le permitiría a la organización con Morena o incluso que en algunos municipios y entidades federativas los elegidos no sean todos del partido obradorista sino también de CSP.

Eso explicaría que como en Morena las cuotas de poder están agotadas habrían decidido sumarse al proyecto de la naciente institución partidista, piensan que quizá en esta habrá más oportunidades de conseguir mayores espacios de participación o incluso candidaturas.

Sea una cosa o la otra, la realidad es que “Construyendo Solidaridad y Paz” está resultando una opción política fuertemente atractiva entre amplios segmentos de la ciudadanía regional.

