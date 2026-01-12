Multarán a quien tire basura en vía pública

Luego de detectar diez basureros clandestinos el ayuntamiento aplicará mano dura para castigar a quien tire desechos en lugares prohibidos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.– Ante la proliferación de tiraderos clandestinos, el Ayuntamiento de Victoria aplicará sanciones a quienes sean sorprendidos arrojando basura en la vía pública o en espacios prohibidos, informó el secretario de Servicios Públicos municipales, Carlos Charles Ortiz.

El funcionario señaló que actualmente se tienen detectados al menos 10 tiraderos clandestinos, los cuales son atendidos para su limpieza y recuperación, con el objetivo de evitar que vuelvan a utilizarse de manera irregular.

“Ya es un hecho que tenemos que poner mano dura. Se comenzaron a colocar avisos para advertir a la población que quien sea sorprendido tirando basura en lugares prohibidos será turnado a las autoridades competentes y sancionado conforme a la ley”, advirtió.

Charles Ortiz explicó que continúan con el programa de recuperación de espacios públicos, destacando que recientemente se logró rehabilitar un área ubicada en la colonia Práxedis Balboa, aunque precisó que la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal también participa activamente en estos trabajos.

Detalló que el municipio cuenta con 450 áreas verdes, las cuales han sido atendidas sin que hasta el momento existan reportes de invasiones. Indicó que otras dependencias municipales se encargan de ese tema.

Agregó que el año inició con un operativo integral de Servicios Públicos, mediante el cual se atendieron las 550 colonias de la ciudad, limpiando parques, jardines y plazas, acciones que —dijo— se realizan en tiempo y forma.

Debido a las lluvias recientes, explicó que fue necesario regresar a algunos espacios, ya que el crecimiento de la maleza fue considerable; no obstante, aseguró que se tiene un avance del 80 por ciento en la recuperación de estas áreas.

Reiteró que es recurrente el uso indebido de espacios públicos como basureros clandestinos, por lo que además de la limpieza se colocaron cartelones de advertencia, en los que se informa que habrá sanciones para quienes reinciden en esta práctica.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN