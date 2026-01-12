Suspenden a Jueza por empujar y patear a compañera de trabajo, además de ponerle materia fecal en la silla

Por constantes agresiones físicas y verbales, en contra de una compañera de trabajo, la Comisión de Disciplina (CDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF), que preside el magistrado Rufino H. León Tovar, suspendió a una jueza federal, quien había asumido el cargo el 15 de septiembre del año pasado.

De acuerdo con los elementos recabados por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial, se establece que la presunta agresora, durante su cargo como secretaria de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ofendió, física y verbalmente, a una compañera.

Se detalló que existen elementos para establecer que la presunta agresora gritó palabras altisonantes a la denunciante, con el propósito de desprestigiarla y/o denostarla, al tiempo que le hacía múltiples señales obscenas.

La empujó, pateó y colocó materia fecal en su silla

Entre las agresiones físicas, se explicó, consistieron en empujarla y propinarle una patada en la espinilla de la pierna izquierda y finalmente, colocó una sustancia, presuntamente materia fecal, tanto en la silla de la denunciante como en un documento que se encontraba en los cajones de su área de trabajo.

La CDJ resolvió en su primera sesión de 2026, ante la gravedad de los hechos, diversas medidas cautelares en favor de la denunciante como la suspensión de la agresora y la prohibición de que tenga contacto con la probable víctima y testigos.

La jueza suspendida tampoco podrá tener contacto, por cualquier vía de comunicación, instantánea o institucional, ya sea por sí misma o por su instrucción a través de persona diversa.

Tampoco podrá acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o de estudios, y de sus familiares ascendientes o descendientes, o cualquiera otro que frecuente la víctima y la prohibición de intimidarla, amenazarla o molestarla en su entorno social o laboral o a cualquier integrante de su familia.

Se resolvió que la jueza queda suspendida del cargo y no podrá ejercer hasta, en tanto, se resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa que el Tribunal de Disciplina Judicial lleva a cabo.

