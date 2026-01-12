«Temor de morir» sintió Perla Ariana «P» tras ser agredida por una mujer aparentemente enferma de sus facultades mentales

Interpuso una denuncia penal ante la FGJ... Fue clasificada por lesiones... Perla considera sufrió tentativa de feminicidio

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Temor de morir a manos de una mujer aparentemente enferma de sus facultades mentales que deambula por la vía pública de la zona conurbada fue el que sintió Perla Ariana «P» la mañana del pasado viernes en Tampico.

Al miedo, de la trabajadora jefa de familia se suma la preocupación por la seguridad de sus hijas de 18,15 y 9 años que deben de salir solas a la calle y podrían toparse con la fémina.

Perla trabaja como cocinera en un negocio de chicharrones en la Calzada San Pedro de Tampico;en el exterior fue atacada sin motivo a las 10 de la mañana del pasado viernes 9 de enero.

Recordó que fue necesaria la intervención de tres personas; entre ellas, un varón para quitarle de encima a la fémina que se encontraba fuera de sí.

«Ella quería morderme, y dije si esta mujer me muerde la verdad no me suelta. Nunca había visto una persona así tan agresiva. Su cara reflejaba demasiado coraje. En mi cabeza pasó: si la suelto de la mano esta mujer me ahorca tenía demasiada fuerza. Entre los tres logran quitármela. Me quedo en shock, me veo a la cara esta mujer me dejó muy dañada. No logro precisar el tamaño de mis heridas»

Tras las severas lesiones en el rostro y diversas partes del cuerpo, se armó de valor para denunciar penalmente los hechos ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas bajo la querella 0025/2026. Informó que el delito fue lesiones; sin embargo, no concuerda con la tipificación porque para ella fue una tentativa de feminicidio y le fue asignado un abogado de oficio.

«Pusieron ahí, pero la verdad para mí eso no era lesiones, era intento de homicidio, debido a que la mujer, si ella hubiese podido me hubiese hecho más daño»

Tras recibir la alerta, el día de los hechos 911 arribó la Guardia Estatal, los elementos le informaron que no era la primera vez que detenían a la presunta agresora que deambula por las calles de Tampico y Ciudad Madero; sin embargo, es puesta en libertad.

Incluso dijo haberse enterado que un día antes la mujer había agredido a una menor de 12 años.

«Los mismos policías que llegaron a ayudarme me dijeron que ya la habían tenido detenida y que sí era muy impresionante su fuerza, no habían podido con ella»

La víctima de agresión por una mujer presuntamente afectada de sus facultades mentales exigió justicia y advirtió el riesgo latente para las niñas y los niños de encontrarse en su misma situación.

«Exijo justicia por mí, por mis hijas, por la sociedad. No puede ser posible que no salgas a la calle con seguridad, que en cualquier lado te puedan atacar»

Perla Ariana «P» debió de hacerse cargo de los gastos médicos y para no exponerse a una infección por la elevada temperatura en la actividad que realiza, se encuentra incapacitada por una semana y dependiendo de la curación de las heridas podría extenderse 15 días.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón