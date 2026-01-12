Turistas desafían al mar pese a condiciones adversas

Benigno Solís

Expreso-La Razón

Ciudad Madero, Tam.- Turistas de diferentes estados de la República Mexicana, desafiaron al mar, tras ingresar a las aguas del Golfo pese al fuerte oleaje y a los vientos que se presentaban en playa Miramar.

Fue el domingo cuando se presentó esa situación, que obligó a los salvavidas a intervenir para pedirles que salieran por el peligro que corrían.

Ricardo Aguirre, director de Protección Civil reveló que ese día acudieron aproximadamente 100 personas a lo largo del centro vacacional, la mayoría turistas.

«Algunos se arriesgaron aún teniendo niños, estuvieron los guardavidas, se les hizo la indicación de lo peligroso que era, sin embargo, optaron por estar en la orilla y los salvavidas estuvieron atentos oor cualquier situación de emergencia», indicó.

«Son turistas y entendemos su situación pero no eran las condiciones para poder ingresar al mar, se quedaron en la orilla por las recomendaciones que les dieron los salvavidas, ellos estuvieron atentos», refirió.

Reconoció que los visitantes pueden sentirse frustrados al no poder entrar al mar luego de venir de otros lugares pero dejó en claro que la autoridad busca en todo momento cuidar la integridad de los paseantes.

En las Escolleras, se restringió el paso por las condiciones del mar, lo cual fue entendido por los visitantes.