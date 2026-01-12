Última semana para aprovechar promoción de pago anticipado 2026 de COMAPA SUR

TAMPICO, TAM.- Ante la alta aceptación registrada por parte de la ciudadanía, COMAPA SUR reitera que esta es la última semana para aprovechar la promoción de pago anticipado 2026, vigente únicamente hasta el próximo 16 de enero.

Bajo el lema “Menos vueltas, más ahorro”, este programa permite a los usuarios obtener un ajuste tarifario del 10 por ciento, además de la opción de tres meses sin intereses con tarjetas participantes, facilitando así una mejor planeación de la economía familiar.

Entre los principales beneficios destacan la posibilidad de asegurar el servicio de agua potable durante todo el año con un solo pago, evitar filas y trámites recurrentes, así como reducir preocupaciones al garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

COMAPA SUR reiteró el llamado a la población para no dejar pasar esta oportunidad, subrayando que se trata de los últimos días para acceder a este esquema que representa una alternativa práctica, segura y conveniente para cumplir de manera anticipada con el pago anual.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales en Altavista, así como a los módulos de atención de Zona Centro, Zona Norte y Ciudad Madero, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

POR MARIO PRIETO