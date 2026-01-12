VIDEO: Agente del ICE resbala cuando perseguía a un migrante y todos se burlan de él

Un agente de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos cayó tras tratar de perseguir a presuntos migrantes

Una escena provocó risas entre los habitantes de Minnesota cuando un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), resbaló ante decenas de personas.

Los hechos ocurrieron en calles de Minneapolis, capital de Minnesota, donde desde hace algunos días se han intensificado las redadas en contra de personas que se encuentran de forma ilegal en Estados Unidos.

Allí, un agente intentaba perseguir a un grupo de personas cuando, debido a que el piso de la zona estaba congelado, resbaló sin poder meter las manos, ocasionando risas entre algunos manifestantes.

Apenado, el oficial se levantó de inmediato y regresó por el sitio por el que había salido, lo que ocasionó aún más burlas entre las personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió el accidente.

Un reportero gráfico del medio The Canadian logró captar en primer plano el incidente, quedando una postal para la posteridad del momento en el que el agente del ICE visitó el suelo helado.

No hay reportes oficiales sobre si el guardia, de quien se desconoce su identidad, tuvo alguna lesión de relevancia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO