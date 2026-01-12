VIDEO: Cascada de hielo colapsa y casi aplasta a turistas en Estonia

En cuestión de segundos, toneladas de hielo se desplomaron y cayeron justo en el área donde se encontraban caminando los turistas

Un momento de terror quedó captado en video cuando una enorme cascada de hielo colapsó repentinamente y estuvo a punto de aplastar a un grupo de turistas, entre ellos había cuatro niños. El impactante incidente ocurrió el pasado sábado 10 de enero en la región de Valaste, Estonia, y aunque no se reportaron personas heridas, las imágenes se hicieron virales por lo cerca que estuvieron los visitantes de perder la vida.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran a al menos 14 personas, admirando el hermoso paisaje invernal y las grandes estalactitas formadas por el agua congelada. Todo parecía un atractivo turístico inofensivo hasta que ocurrió lo impensable, la cascada completamente congelada se convirtió en un arma mortal.

De manera súbita, un enorme bloque de hielo se desprende desde lo alto de la cascada, provocando una reacción en cadena. En cuestión de segundos, toneladas de hielo y nieve se desploman, formando una especie de cerro que cae justo en el área donde caminaban los turistas. Los gritos de pánico y la carrera desesperada de los turistas para ponerse a salvo quedaron grabados en video.

Como se puede ver en el video, todo ocurrió en cuestión de segundos. Las personas lograron escapar “por un pelito”, evitando ser aplastadas por la enorme masa de hielo. Lo que más ha causado indignación entre usuarios de redes sociales es que, pese al riesgo evidente, algunos turistas ignoraron las señales naturales de peligro y permanecieron demasiado cerca de la cascada congelada.

Tras el incidente, las autoridades locales reforzaron las medidas de seguridad, colocando nuevas señalizaciones y solicitando a los visitantes permanecer estrictamente dentro de los senderos marcados. Especialistas han advertido que las cascadas congeladas son estructuras inestables, ya que los cambios de temperatura pueden provocar desprendimientos repentinos, incluso sin previo aviso.

Aunque el suceso terminó sin víctimas, el video ha servido como advertencia internacional sobre los riesgos del turismo en zonas naturales extremas durante el invierno. Para muchos internautas, el hecho de que los visitantes continuaran recorriendo el lugar después del colapso resulta tan impresionante como preocupante.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO