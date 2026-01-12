VIDEO: «El peor ser humano», Mark Ruffalo se lanza contra Donald Trump en los Golden Globes

Actores desfilaron en la alfombra roja de la entrega de premios usando un pin en protesta contra el ICE y el presidente de Estados Uni

La entrega 83 de los Golden Globes se mantiene como tema de conversación en redes sociales no sólo por los ganadores, también por lo ocurrido con tras celebridades invitadas. Como los actores que aprovecharon su presencia en la alfombra roja para mostrarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el presidente Donald Trump.

En medio de la elegancia y el glamour de la alfombra roja algunas celebridades se abrieron paso usando pines con las leyendas “Be Good” y “ICE out” con las que se mostraron en contra de las políticas migratorias en Estados Unidos. Además, de exigir justicia por lo ocurrido a Renee Nicole Good, mujer que murió tras por el disparo de un agente de ICE durante una redada.

¿Qué dijo Mark Ruffalo contra Donald Trump?

El actor de «Avengers» desfiló por la alfombra roja usando uno de los pines en color blanco y ante esto un periodistas no dudó en cuestionarlo al respecto, momento en el que Ruffalo aprovechó para expresarse en contra de lo que ocurre en Estados Unidos con las políticas migratorias, el bombardeo a Venezuela y, especialmente, contra el presidente Donald Trump. El acto fue aplaudido por fanáticos en redes sociales, quienes le mostraron su apoyo al actor.

Para mí, lo mejor de los #GoldenGlobes2026 fueron estas declaraciones de Mark Ruffalo 👏👏👏👏de pie: pic.twitter.com/gaNmhzSg7R — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 12, 2026

«Es por Renee Nicole que fue asesinada. Tenemos un presidente que miente sobre todo lo que está pasando. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, país que hemos invadido ilegalmente. Le está contando al mundo que las leyes internacionales no le importan, que lo único que le importa a él es su propia moral, pero el tipo es un delincuente convicto o un violador convicto, es un pedófilo, es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo entonces estamos en problemas», dijo Mark Ruffalo.

¿Qué actores se unieron a la protesta contra el ICE en los Golden Globes?

Mark Ruffalo no fue el único actor que se manifestó contra el ICE y el presidente Donald Trump en la alfombra roja de los Golden Globes, pues a él se unieron otras celeridades como la comediante Wanda Sykes que también llevó un pin con la leyenda “Be Good” haciendo referencia al asesinato de Renee Nicole Good.

La actriz Natasha Lyonne portó un pin con “ICE Out”, pasos que también siguió Jean Smart, quien subió al escenario de los Golden Globes usando uno de los pines al ganar el galardón en la categoría Mejor actriz en serie de comedia/musical por su participación en “Hacks”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO