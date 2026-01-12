VIDEO: «Fue muy irrespetuosa con las fuerzas del orden», Trump sobre inmunidad a agente de ICE que asesinó a mujer

El presidente de Estados Unidos dijo que era una mujer "muy violenta", además destacó que se deben respetar las fuerzas del orden, ya sea la policía, el ICE, la Patrulla Fronteriza o cualquier otra

El presidente Donald Trump dijo en entrevista con medios de comunicación a bordo del Air Force One este domingo 11 de enero que Renee Nicole Good, la mujer que fue asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, «fue muy, muy irrespetuosa con la autoridad».

Al ser cuestionado sobre si su administración ha abogado por la inmunidad absoluta para el agente que disparó en contra de la mujer estadounidense de 37 años, el republicano dijo que se tiene que respetar a las fuerzas del orden.

«Todo el mundo lo ha visto. La mujer era muy violenta, era una persona muy radical. Es muy triste lo que pasó (…) Tenemos que respetar a nuestras fuerzas del orden, esa mujer fue muy, muy irrespetuosa con las fuerzas del orden… No se puede hacer eso con las fuerzas del orden, ya sea la policía, el ICE, la Patrulla Fronteriza o cualquier otra», indicó Trump.

Respecto a la inmunidad al agente, dijo que dejaría que la gente la defina, destacando que «las fuerzas del orden en nuestro país lo están haciendo muy bien a pesar de que el ‘dormilón’ Joe Biden permitió que la gente entrara por una frontera abierta».

Asimismo, destacó que las estadísticas de criminalidad en Estados Unidos muestran mejoras «a pesar de todos los criminales que permitió entrar al país, hemos sacado a muchos de ellos».

¿Qué pasó con Renee Nicole Good?

El pasado 7 de enero, un grupo de personas se manifestaba en Minneapolis en contra de una redada encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), lamentablemente durante ese operativo perdió la vida Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente de esa organización, quien le disparó en al menos tres ocasiones.

Su muerte ha causado gran indignación en la ciudadanía, por lo que se han realizado protestas en diferentes ciudades de ese país, en las que se ha exigido la salida de las autoridades federales de inmigración de sus comunidades, así como justicia para el caso de Renee Good.

Sobre este asesinato, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó los disparos del agente de ICE que causaron la muerte de la estadounidense. Señaló que el uniformado actuó en defensa propia y la de sus colegas, ya que se enfrentó a una amenaza luego de que Good supuestamente presuntamente usara su camioneta como un arma.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO