VIDEO: Tiburón muerde a mujer en una playa de Brasil

El ataque habría sido provocado por un descuido del guía de buceo

El pasado viernes 9 de enero una mujer identificada como Tayane Cachoeira Dalazen, abogada de 36 años de edad residente de la ciudad de São Paulo, fue víctima del ataque de un tiburón nodriza mientras se encontraba practicando snorkel en el archipiélago de Fernando de Noronha, ubicado en Brasil.

A través de redes sociales se viralizó un video grabado por un guía turístico en donde se puede apreciar el momento exacto del ataque, el cual sucede justo cuando la mujer pasa nadando a un lado de uno de los ejemplares quien se lanza sobre su pierna derecha con una intensa mordida.

Tras el ataque la turista fue auxiliada de manera inmediata por su guía y por pescadores que se encontraban cerca, recibiendo primeros auxilios por parte de la cirujana dermatológica, Caroline Pereira, para posteriormente ser trasladada al Hospital São Lucas en donde fue dada de alta el mismo día de su ingreso.

¿Por qué el tiburón atacó a la turista?

El hecho causó sorpresa entre los usuarios de las redes y los expertos en biología marina, pues el tiburón nodriza es considerado como una especie pacífica que rara vez ataca a los humanos, por lo que se argumento que el guía de buceo habría cometido un descuido al golpear accidentalmente al animal en la cabeza con el soporte de una cámara, lo que habría provocado su acción defensiva.

Pese a la intensidad de la mordida que se puede ver en la grabación difundida en redes sociales, la mujer se reporto fuera de peligro y actualmente se encuentra en proceso de recuperación por la herida que sufrió en la pierna a causa del escualo.

Por su parte autoridades locales analizan interponer medidas hacía los guías turísticos de la zona ante el creciente aumento de incidentes en la zona, misma que es considerada como un área natural protegida.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO