Autoridades piden reportar al 911 a mujer agresiva en situación de calle en Tampico

El director de Protección Civil municipal, José Antonio Marín Flores, dijo que aunque los reportes recibidos hasta el momento son de carácter extraoficial, resulta prioritario localizarla

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante recientes reportes de agresiones registradas en la vía pública, autoridades de Protección Civil de Tampico hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar al número de emergencias 911 la ubicación de una mujer en situación de calle, presuntamente enferma de sus facultades mentales, señalada por atacar a personas de distintas edades.

El director de Protección Civil municipal, José Antonio Marín Flores, dijo que aunque los reportes recibidos hasta el momento son de carácter extraoficial, resulta prioritario localizarla para evitar que se presenten nuevos hechos de violencia.

“Tenemos más o menos reportes extraoficiales. Sí es importante localizarla. Si conocen su ubicación pueden hacerlo a través del 911, de manera inmediata, para apoyarnos con la Guardia Estatal”

El funcionario reconoció que no existe un censo formal de personas en situación de calle con padecimientos mentales; sin embargo, aseguró que se lleva un control de quienes ingresan al Refugio Temporal Invernal.

“Estamos elaborando nuestro registro de la gente que está llegando; muchos tienen celular, INE, sacamos fotografía y los identificamos para tener control y saber de dónde son”

Marín Flores exhortó a la población a acercarse a las autoridades municipales ante cualquier situación de riesgo, a fin de coordinar acciones con el DIF Tampico y el Gobierno del Estado.

Aclaró que no todas las personas pueden permanecer en el refugio, ya que deben cumplir con ciertos lineamientos.

“Ese tipo de personas no pueden estar en el Refugio porque el protocolo indica que deben tener cierto comportamiento; si no, se convierte en un problema”

Señaló que los casos con enfermedades mentales son canalizados a las instancias correspondientes para su atención especializada.