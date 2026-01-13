Buscan sumar 150 empresas a la marca “Hecho en Tampico” en el primer trimestre de 2026

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Durante el primer trimestre de 2026, el Ayuntamiento de Tampico prevé integrar a 150 empresas a la marca de certificación “Hecho en Tampico”, con el objetivo de fortalecer la economía local y dar mayor visibilidad a productos y servicios originarios del municipio, informó Nora Izaguirre Acevedo, directora de Desarrollo Económico.

La funcionaria explicó que el proceso incluye la integración de expedientes completos y visitas de verificación en los domicilios de las empresas, para constatar que su producción o prestación de servicios se realice en Tampico.

Actualmente, se cuenta con más de 50 solicitudes y se han realizado 35 visitas de verificación.

Izaguirre Acevedo señaló que esta iniciativa también busca que emprendedores y negocios informales regularicen su situación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que les permitirá acceder a programas de financiamiento y otros apoyos.

Expresó que muchos de los interesados son emprendedores dedicados a la elaboración de manualidades y productos innovadores.

Dio a conocer que Tampico es el primer municipio del sur de Tamaulipas en contar con la marca “Hecho en Tampico” registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual se alinea con los distintivos “Hecho en Tamaulipas” y “Hecho en México”.

Se espera que la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, sea quien otorgue oficialmente el distintivo para su uso en productos y empaques.

Entre los requisitos para incorporarse a la marca se encuentra la Constancia de Situación Fiscal, con el objetivo de verificar que se trate de empresas formales.

Finalmente, la directora de Desarrollo Económico hizo un llamado a las empresas y personas físicas con actividad empresarial a registrarse en el programa.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp (833) 138 21 10 o al teléfono de oficina (833) 305 27 00, extensión 4018.