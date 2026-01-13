Camión de volteo provoca choque múltiple en Altamira y huye

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un choque múltiple ocurrió la mañana de este martes en Altamira; el responsable se dio a la fuga.

El accidente sucedió en el cruce de la Avenida de la Industria y la calle Francisco I. Madero en Altamira, a la altura de la Maseca.

Los involucrados relataron que un camión de volteo impactó a un vehículo Jetta color blanco.

Debido a la fuerza del golpe, el auto compacto salió proyectado contra un camión repartidor que circulaba sobre la avenida en dirección de sur a norte.

Tras causar la colisión, el conductor del camión de volteo escapó con dirección hacia el sur de la localidad.

Personal de auxilio realizó la valoración de las personas presentes en el sitio del impacto, sin embargo descartaron la existencia de personas con lesiones tras el choque.

Los brigadistas brindaron abanderamiento y apoyo a la vialidad para agilizar el flujo de vehículos.

Peritos de la Dirección de Seguridad Vial, bajo el mando de Pablo Fernández, tomaron conocimiento del hecho.

Las unidades quedaron a disposición de la autoridad tras la elaboración del parte informativo correspondiente.

Se recomienda a los conductores salir con tiempo para evitar el congestionamiento vial en esta zona.