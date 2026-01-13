Ciclista pierde la vida al ser embestido por una camioneta en el Libramiento Poniente

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- De manera lamentable un ciclista que aparentemente regresaba a su casa después de cumplir con su jornada laboral, perdió la vida la tarde de este martes al ser embestido por una camioneta sobre el Libramiento Poniente de Tampico.

El percance se registró pasando al puente en el cruce con la calle Campanula frente a la colonia Luis Donaldo Colosio, cerca de la línea divisoria entre Tampico y Altamira, quedando el cuerpo sin vida y las unidades involucradas en el accidente sobre el asfalto.

De acuerdo a la información recabada en lugar de los hechos, el ciclista intentaba cruzar el libramiento cuando fue impactado por una camioneta Mazda color rojo con placas de Tamaulipas, cuyo conductor se desplazaba del Moralillo hacia Altamira y no pudo hacer nada por evitar el choque.

Presuntamente después del golpe la humanidad del ciclista cayó sobre el cofre de la camioneta y al final fue proyectado hacia la vía de rodamiento, por donde pasaba una ambulancia del ISSSTE cuyo personal revisó la humanidad del varón de unos 40 años de edad, verificando que ya no tenía signos vitales y procediendo a cubrirla con una sábana.

Al sitio se movilizaron elementos de la Guardia Nacional responsable de tramos carreteros para tomar conocimiento del percance, además de integrantes de la Brigada Vial, bomberos y paramédicos de Cruz Roja, quedando la zona acordonada para que agentes de la Policía Investigadora dieran fe del cuerpo sin vida e iniciaran la respectiva carpeta de investigación.