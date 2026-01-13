COMAPA SUR mejora infraestructura sanitaria en el sector norte de Tampico

Estas labores responden a la detección de líneas de drenaje colapsadas en la zona, por lo que se realiza la reposición de la red

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura sanitaria y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, COMAPA SUR lleva a cabo trabajos de rehabilitación de la red de drenaje en la Avenida Tamaulipas, en el sector norte de la ciudad.

Estas labores responden a la detección de líneas de drenaje colapsadas en la zona, por lo que se realiza la reposición de la red con el objetivo de atender de manera prioritaria esta problemática y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre Avenida Monterrey y Calle 11, colonia Revolución Verde, donde las cuadrillas operativas trabajan en dos bloques, iniciando en el punto señalado. Debido a que se trata de un crucero de alta afluencia vehicular, se tomaron las medidas necesarias para garantizar el ordenamiento vial y la seguridad de peatones y automovilistas.

Durante la intervención se sustituirán aproximadamente 60 metros lineales de tubería dañada, que originalmente era de 8 pulgadas de diámetro, por tubería de 12 pulgadas, lo que permitirá incrementar la capacidad de conducción del sistema.

Con estas acciones se logrará una mejora significativa en el funcionamiento del drenaje no solo en la colonia Revolución Verde, sino también en sectores aledaños, además de prevenir futuros colapsos y fortalecer la infraestructura sanitaria, contribuyendo así a un servicio más eficiente y confiable para la población.

COMAPA SUR agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que pudieran generarse durante el desarrollo de la obra y reitera su compromiso de seguir trabajando para mejorar los servicios básicos en beneficio de la comunidad.