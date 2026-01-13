Conato de incendio en casa moviliza a rescatistas y bomberos

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un conato de incendio en una vivienda, se registró la tarde del lunes en la colonia López Portillo en Tampico.

Bomberos municipales e integrantes del Sistema Nacional de Rescate y Emergencias acudieron al sitio para atender la emergencia.

El conato tuvo lugar en un domicilio de la calle Francisco Villa de ese sector.

Tras arribar, los vulcanos apagaron el incendio que apenas comenzaba y que alcanzó a dañar algunas pertenencias.

No se dio a conocer la manera en que empezó el fuego.

En el sitio se atendió a una persona de la tercera edad que sufrió una crisis nerviosa.