Después de 25 años consigue su registro de nacimiento

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Tras permanecer durante 25 años sin identidad jurídica, una persona logró finalmente obtener su acta de nacimiento, lo que le permitirá acceder plenamente a sus derechos y realizar trámites oficiales ante distintas dependencias.

El oficial primero del Registro Civil de Ciudad Madero, Claudio de Leija Briseño, informó que el caso fue atendido mediante un procedimiento especial, debido a la inexistencia de un registro previo.

“Se trató de un proceso largo, porque no había antecedentes en los archivos, pero se lograron reunir las pruebas necesarias para acreditar la identidad de la persona”, explicó.

Detalló que durante más de dos décadas la falta de este documento limitó el acceso a servicios básicos.

“Sin acta de nacimiento prácticamente no se puede hacer ningún trámite; se les cierran las puertas a la educación, a la salud y a otros derechos fundamentales”, señaló.

El funcionario, destacó que la regularización permitirá ahora a la persona obtener documentos oficiales como la CURP y credenciales de identificación.

“Con este registro ya puede incorporarse legalmente a la sociedad y ejercer sus derechos como cualquier ciudadano”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a realizar el registro oportuno de los recién nacidos y recordó que el Registro Civil brinda asesoría a quienes se encuentran en situaciones similares.