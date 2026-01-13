Exhortan a no comprar lotes en Villas Sendero por falta de regularización

Estos terrenos no cuentan con autorización oficial ni procesos de regularización para proyectos de vivienda.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Altamira exhortó a la ciudadanía a evitar la compra de predios en la colonia Ampliación Villas Sendero.

El secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Tomás Medrano Mayorga, señaló que la creación de nuevos fraccionamientos es atribución exclusiva de su secretaría.

Precisó que, durante la presente administración, el Cabildo no ha autorizado la apertura de ningún asentamiento.

Informó que el municipio es ajeno a estas ofertas difundidas en redes sociales. No existe trámite alguno ante esta autoridad ni ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado.

El funcionario explicó que toda regularización de predios ocurre bajo la coordinación del Gobierno del Estado y la Procuraduría Especializada.

Por ello, el municipio no respalda ninguna operación relacionada con los lotes mencionados.

Las autoridades pidieron a la población verificar cualquier oferta a través de la página oficial de Desarrollo Urbano Altamira.

También pueden acudir a las oficinas en el Complejo Administrativo La Retama para recibir orientación legal.

Se puso a disposición el teléfono 260 65 00, extensión 340, para aclarar dudas antes de realizar cualquier pago y que el objetivo de del aviso es prevenir fraudes y proteger el patrimonio de las familias altamirenses.